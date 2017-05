Découvrez le nouveau projet d’Elodie Fontan au Pays basque

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elodie Fontan enchaîne les nouveaux projets. Alors qu’elle est actuellement à l’affiche de Venise sous la neige, en salles depuis le mercredi 17 mai, Elodie Fontan sera également l’héroïne d’une autre comédie française, « Mission Pays Basque ». Sur son compte Instagram, la comédienne a ainsi partagé des clichés de ce long-métrage avec ses abonnés, nombreux à suivre son quotidien. Elle jouera le rôle de Sibylle aux côtés de Florent Peyre et sous la direction de Ludovic Bernard. Un réel plaisir pour la jolie blonde qui n’a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux : « Ça y est, voici l’affiche de la comédie qu’on a tourné au pays basque avec Florent Peyre, a-t-elle écrit. Trop contente de la partager avec vous les copains, rendez-vous le 12 juillet au cinéma. »

Depuis plusieurs années, Elodie Fontan connait un véritable succès. Avec sa beauté naturelle et son rire communicatif, l’actrice âgée de 29 ans a réussi à imposer son style de jeu dans l’univers de la comédie : « Un genre qui me plaît vraiment et qui fait du bien au public », avait-elle d’ailleurs confié au site de BFMTV. La belle est apparue dans plusieurs films à succès tels que Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ou encore Alibi.com. Sur le petit écran, elle a aussi fait ses preuves dans R.I.S Police scientifique, Seconde Chance mais aussi dans Joséphine, ange gardien en 2010. L’année 2017 devrait donc être chargée pour Elodie Fontan.