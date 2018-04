CLEM : EXCLU – Le couple Xavier-Caroline se sépare... (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Entre Caroline et Xavier, la vie a rarement été un long fleuve tranquille. Si le couple semblait avoir retrouvé son équilibre en saison 7 en se mariant pour de bon, la saison 9 de Clem a apporté son lot de surprises et de drames pour les deux amoureux de Cheynouville. Il y a tout d’abord eu le retour d’Anouchka qui a causé bien du tracas à Xavier. La petite, qui vit désormais au Canada chez sa mère, a supplié Caroline de rester vivre avec eux en France. Une décision difficile à prendre pour le couple qui venait à peine de se relever du burn-out de la maman de Clem et Salomé. Ajouté à cela, le retour de Salomé de Bolivie a causé du tracas à sa maman. Pour rappel, l’adolescente avait fugué avec son petit-ami en Amérique du Sud alors que sa maman l’avait interdit de partir.

Et puis il y a Antonio. En renouant les liens avec son père, Adrian n’a pas pensé aux répercussions que cela pouvait avoir sur la vie sentimentale de Caroline. Chamboulée, la maman de Clem a tenté le diable en passant la nuit du réveillon de Noël avec son premier amour. Un travers qui ne passe pas pour Xavier, qui ne supporte pas la tromperie. Blessé dans son égo et son amour propre, il décide de fuir au Canada afin de prendre du recul auprès de ses enfants, Dimitri et Anouchka. Les jours passent, les mois passent et le manque de Xavier se fait de plus en plus sentir pour Caroline qui ne cesse de culpabiliser. Alors, elle décide de partir au Canada avec sa fille, Clémentine afin de recoller les morceaux.

De retour à Cheynouville, Caroline est requinquée. Elle ne cesse de penser à cette semaine passée au Canada avec sa fille et surtout Xavier avec qui elle a remis le couvert. Mais, à peine a-t-elle le temps de poser ses valises qu’un message vocal laissé par Xavier laisse Caro sens dessus dessous. Le papa d’Anouchka lui annonce qu’il ne reviendra pas en France et qu’il ne souhaite plus jamais voir Caroline. « Je t’ai menti il est hors de question que je rentre, je ne bouge pas d’ici, je suis désolé, si tu m’aimes tu viens, sinon tu me perds », lui annonce-t-il par téléphone. Xavier lance un ultimatum à Caro : il accepte de redevenir son mari à condition qu’elle plaque tout pour partir vivre dans le froid. Mais est-elle prête à franchir le cap ?

