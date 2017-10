EXCLU. Les photos de Lucie Lucas enceinte pour la troisième fois !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Actuellement en tournage pour la saison 8 de CLEM, Lucie Lucas a annoncé sur son compte Instagram qu’elle attendait un heureux événement. La jeune femme de 31 ans, déjà maman de deux petites filles, Lilou (7 ans) et Moïra (6 ans) est enceinte de son troisième enfant. Allongée sur la pelouse, les mains posée sur son ventre déjà bien arrondi, l’actrice a le sourire aux lèvres et semble très heureuse de faire cette annonce à ses fans. « Touchant d’officialiser par l’Image pour la demoiselle et avec simplicité… » a écrit Lucie Lucas. Pour l'occasion, la comédienne s'est entourée de ses deux partenaires, Agustin Galiana et Léa Lopez. Ensemble, ils ont pris la pose, exclusivement pour TF1 ! (image à retrouver ci-dessous)



Depuis le 05 juin dernier, Agustin Galiana, Philippe Lellouche, Lucie Lucas ou encore Victoria Abril ont repris les tournages pour la prochaine saison. Alors que le dernier épisode de la saison 7 s’est conclu avec le mariage d’Alyzée et Adrian, la saison 8 s’annonce riche en rebondissements. Dans celle-ci, Clem se remettra en question après s’être mise en couple avec son médecin, Stéphane. Parviendra-t-elle à concilier sa vie de femme et de maman ? Caro et son fils, Adrian, déterrent le passé à la recherche d’un amour de jeunesse perdu… En prime, de nouveaux personnages feront leur apparition alors que d’autres s’en iront !



CLEM, saison 8, c’est bientôt sur TF1 !





Alors que Lucie Lucas s'apprête à devenir maman pour la troisième fois, Agustin Galiana lui, enflamme la piste de Danse avec les stars !