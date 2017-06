EXCLU - Les premières indiscrétions sur la saison 8 de "Clem" !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Clem revient pour une saison 8 exclusive ! Après une saison 7 qui s'est conclue en apothéose sur le mariage d'Alyzée et Adrian, tous les acteurs de votre série préférée reprennent du service pour tourner la suite des intrigues. Pour cela, Agustin Galiana, Lucie Lucas, Victoria Abril ou encore Lea Lopez et Philippe Lellouche partent en tournage dès le 5 juin prochain. Les premiers épisodes seront réalisés par Elsa Bennett et Hippolite Dard et produits par Merlin Productions en coproduction avec TF1. Pour vous, MYTF1 vous révèle les clés de l'intrigue.



Clem : le temps de la remise en cause a sonné



Cette année, tandis que chacun profite d'un bonheur mérité, le moment est venu pour Caro, Clem et sa famille de prendre des risques. Clémentine, qui s'est mise en couple avec Stéphaneson médecin, a connu des débuts difficiles. Charlotte, la fille de ce dernier lui a donné du fil à retordre car elle n'acceptait pas que son père refasse sa vie avec une jeune femme. De ce fait, elle remet en cause sa relation et se trouve un nouveau travail. Mais tous ces changements risquent de causer quelques soucis pour son fils, Valentin. Comment Clem parviendra-t-elle à concilier sa vie de femme active et de mère aimante ? La réponse dans la saison 8.

Caro et Adrian : à la recherche du passé...

Remise de son précédent burn-out, Caro décide d'accompagner son fils Adrian dans la recherche de ses origines. Il va donc remonter jusqu'à son amour de jeunesse. Mais à force de déterrer le passé, c'est son couple qu'il risquerait d'oublier... De plus, en saison 7, Adrian avait formulé le souhait d'avoir un autre bébé avec Alyzée. Les négociations avanceront-elles en saison 8 ?

Des arrivées... et des départs

Cette saison, de nouveaux personnages feront irruption, d'autres s'en iront. Souvenez-vous, la saison 7 de Clem s'est terminée sur le départ de Salomé pour la Bolivie. Amoureuse de Ben, elle a décidé de passer quelques jours avec lui avant de rentrer en France... Mais le retour risquerait de ne pas se passer comme prévu pour la bachelière...

De nouveaux venus, mais aussi des départs, des séparations et des retrouvailles, de Salomé à Xavier, d'Inès à Alyzée, en passant par Michel ou Marie-France, tous verront leur destin changer au cours de la saison 8 de Clem. Un "voyage au bout du monde" leur permettra de se retrouver... du moins pour la plupart.

Clem, saison 8, bientôt sur TF1 !