Clem : Joyeux anniversaire Lucie Lucas : retour sur les moments marquants de la série !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est dans Clem que Lucie Lucas s'est fait connaître du grand public. Dans cette fiction signée Joyce Buñuel, la jeune femme incarne le rôle d'une adolescente ordinaire, à un détail près : elle devient maman à 16 ans. Dès lors, sa vie se retrouve chamboulée. Mais, grâce au soutien infaillible de sa famille, dont sa maman Caro, jouée par Victoria Abril, la jeune femme surmonte cette épreuve et élève son enfant Valentin au sein d'un foyer aimant. A l'occasion de l'anniversaire de l'actrice, MYTF1 vous propose de revenir sur les 5 temps forts de la série de TF1 !

1. Clem tombe enceinte !

Le premier épisode de la saison 1 de Clem annonce la couleur. Après des nausées et vomissements à répétition, Clémentine Boissier se rend à l'évidence : elle est enceinte. Le papa n'est autre que Julien, son premier petit copain du lycée. Elle l'annonce à sa meilleure amie Alyzée qui ne peut malheureusement rien faire pour elle. L'adolescente se renferme sur elle-même et devient insolente à la maison... jusqu'à l'annonce de sa grossesse. Au départ peu réticente à l'idée de le garder, elle se rend à l'évidence : il est trop tard pour avorter. Elle accouche de Valentin un 14 février.

2. Clem fait face à la mort de Julien

C'est sans aucun doute l'épisode le plus triste de la série. La veille de Noël, Julien, le papa de Valentin, perd la vie dans un accident de voiture alors qu'il se rend dans la maison de campagne familiale pour fêter les fêtes de fin d'année auprès des siens. Une disparition qui va lourdement affecter Clem bien sûr, mais aussi les parents du défunt, anéantis en apprenant la nouvelle. La disparition de l'un des personnages principaux touche également beaucoup les téléspectateurs.

3. Clem se marie avec Jérôme !

Vive les mariés ! Après avoir fait le deuil de Julien, Clem assume pleinement ses sentiments pour Jérôme. Dans l'épisode Ça y est, je marie ma fille, la jeune femme s'apprête à s'unir pour la vie à Jérôme. Un épisode joyeux et hilarant au cours duquel les mamans des deux parties s'écharpent au sujet de l'organisation de la cérémonie. Même si elles ne sont pas d'accord, le mariage a lieu sous les meilleures auspices, dans la joie et le bonheur. La suite, vous la connaissez...

4. ... Clem accouche de son deuxième enfant !

Le début de la saison 6 de Clem commence sur l'accouchement imminent de Clem. Après une première grossesse à 16 ans, Clémentine donne à nouveau la vie quelques années après à une petite Emma qui n'est autre que le fruit de sa relation amoureuse avec Jérôme. Mais ce bonheur est de courte durée pour le couple. Une assistante sociale vient à leur domicile, car ils sont accusés de maltraitance envers le nouveau-né. Un coup dur pour le couple qui va avoir beaucoup de mal à traverser cette épreuve...

5. Clem se sépare de Jérôme

La saison 7 de Clem est centrée sur la séparation de cette dernière et Jérôme. Après avoir vécu des moments heureux, les deux tourtereaux se déchirent. Embarquée malgré elle dans la ferme de son mari, la jeune femme perd goût à la vie. Loin de sa famille et de son ancienne vie, elle sombre peu à peu dans la dépression. L'infidélité de Jérôme avec une autre est l'élément déclencheur : Clémentine prend ses deux enfants et part s'installer chez sa maman. A la fin de la saison 7, elle fait la rencontre de Stéphane, qui lui redonne goût à la vie.