Lucie Lucas : "Pour Clem, c’est extrêmement traumatisant" (INTERVIEW)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Nouvelle saison, nouveaux acteurs… Cette année, le personnage éponyme de la série a vieilli de six ans, tout comme ses enfants, Valentin et Emma, désormais interprétés respectivement par Thomas Chomel et Elina Solomon. Explications avec Lucie Lucas.

Que réservent ces six nouveaux épisodes à Clem ?

Elle va sortir de son coma, six ans après un accident de voiture. Et comme on peut l’imaginer, c’est extrêmement traumatisant. Elle se réveille à l’hôpital, ses proches sont autour d’elle, mais où est sa mère ? Avant cet événement tragique, Clem avait 24 ans. Aujourd’hui, elle en a 30. Pour elle, c’est comme si la tragédie venait d’arriver… Alors que pour son entourage, six ans se sont écoulés et beaucoup de choses ont changé. Clem doit maintenant reprendre sa vie en main, réapprendre à marcher… Sa reconstruction va être difficile car elle pense toujours à son accident. Si elle ne se souvient de rien à son réveil, Clem ne va pas tarder à avoir des flashs.

Clem vit une relation compliquée avec ses enfants…

Pendant son coma, Valentin et Emma ont été accueillis chez leurs grands-parents, Marie-France et Michel. Aujourd’hui Clem veut les récupérer, mais ses enfants ont grandi. Valentin n’est plus le même. Il a maintenant 15 ans, c’est un ado perturbé… Tout comme Clem pouvait d’ailleurs l’être au début de la série ! Mais comment lui en vouloir, lui qui a enchainé la mort d’un père, la disparition d’un père adoptif et le coma d’une mère ? Quant à Emma, elle a désormais 9 ans et agit comme si sa mère était une étrangère…

Quel est le ton de cette neuvième saison ?

Il y a moins de comédie cette année… Mais nous avons quand même voulu garder une touche d’humour et de joie. Forcément, avec l’accident et les problèmes de Valentin, le ton est un peu plus sombre… Côté cœur, c’est difficile pour Clem. On se doute bien que Baptiste ne l’a probablement pas attendue sagement pendant six ans. Les amours chaotiques de Clem passeront donc au second plan, ce n’est pas sa priorité sur cette saison.



A titre personnel, quelle maman êtes-vous ?

Comme dans la série, je suis très affectueuse, très complice et, en même temps, assez sévère avec mes enfants. La notion de respect est très importante pour moi. J’ai besoin que mes filles de 7 et 8 ans se respectent elles-mêmes mais aussi les autres et leur environnement. Mon fils n’a qu’un an donc nous n’en sommes pas encore là !

Vous avez rencontré les fans de Clem au festival Séries Mania de Lille…

Il y avait beaucoup de monde et le public nous a réservé un accueil incroyable. Nous avons croisé des fans de toute la France et de Belgique. La projection des deux premiers épisodes de la saison était un moment particulièrement émouvant. C’était très agréable de sentir le public vibrer et réagir avec nous ! D’autant plus que ces épisodes ont été très bien accueillis… Nous n’avons pas souvent le privilège de prendre la température dans les salles de cinéma en tant qu’acteurs du petit écran ! Même si nous étions fiers de notre travail et qu’on y avait mis tout notre cœur, le public a toujours le dernier mot !

Que retenez-vous du tournage ?

J’en garde un très bon souvenir, même s’il faisait un froid inimaginable. J’ai été ravie de partager des scènes avec de nouveaux acteurs. Ils apportent une certaine fraîcheur à la série. La mayonnaise a tout de suite pris avec Thomas Chomel (Valentin) et Elina Solomon (Emma) ! Sur le tournage, ils ne se lâchaient pas ! Thomas me fait beaucoup penser à moi lorsque j’ai commencé à jouer Clem. C’était mon premier rôle principal… Pour lui, il s’agit de son premier rôle tout court ! Sérieux, frais et sensible, il est télégénique et je pense qu’il ira loin.

Seriez-vous partante pour jouer dans une dixième saison ?

Absolument... Si le public est au rendez-vous en saison 9 ! Nous avons encore plein de sujets à explorer autour de Clem qui a plein de choses à vivre. Elle commence à peine à se reconstruire. Il faut maintenant qu’elle se pose et qu’elle pense à la suite de sa vie….

Clem, Saison 9 - Lundi 13 mai à 21h sur TF1