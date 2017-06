Quand Lucie Lucas fait du sport sur le tournage de "Clem"

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a peu, MyTF1 vous annonçait l'arrivée officielle de la saison 8 de "Clem" sur TF1. Et depuis le 05 juin dernier, Agustin Galiana, Lucie Lucas, Victoria Abril ou encore Lea Lopez et Philippe Lellouche ont repris le chemin des tournages, et n'hésitent pas à dévoiler quelques informations croustillantes sur les coulisses de la série. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle saison promet de beaux rebondissements. L'heure sera à la remise en question pour Clem, qui s'était mise en couple avec son médecin. Caro et Adrian quant à eux, iront à la recherche du passé, et de nouveaux personnages feront leur apparition dans la saison 8.

Mais pour l'heure, parce à la détente et à la bonne humeur grâce à une vidéo postée sur le compte Instagram de Lucie Lucas. En effet, la jeune femme a dévoilé une séquence du tournage de la saison 8 de Clem, où on la découvre entrain de courir aux côtés d'Alyzée, alias Elodie Fontan. Ainsi en légende, on peut lire " Quand tourner une série avec Elodie Fontan t'oblige à faire du sport" avec les hashtags "je suis fatiguée" et "je me suis trompée de vocation". Vous l'aurez compris, c'est avec beaucoup d'humour et de tendresse que l'on retrouve les deux actrices phares de la série, de quoi attirer l'attention des fans "Je vous adore, j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle saison" a commenté une abonnée sous la vidéo qui a été vue plus de 33 000 fois.

Rendez-vous très prochainement sur TF1 pour découvrir exclusivité les premiers épisodes de la saison 8 de" Clem".