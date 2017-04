Lucie Lucas : "J'arrive à mener une vie presque normale"

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

En attendant de retrouver Clem et tous vos personnages préférés pour une nouvelle saison inédite sur TF1, Lucie Lucas, l’actrice qui incarne le personnage principal depuis 2010 a accordé une longue interview au magazine Nous Deux dans laquelle, elle revient sur les difficultés qu’elle peut ressentir à gérer sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle déclare notamment : "Je suis privilégiée, même s’il est difficile de préserver mon intimité. Mes filles ont du mal à comprendre qu’elles doivent parfois partager leur maman avec d’autres. Mais avec un peu d’organisation, j’arrive à mener une vie presque normale ". Mais quel est son secret pour y arriver. La réponse est simple. Son pilier, c’est son mari.

Car entre Lucie Lucas et son mari : ça a été un vrai coup de foudre. "Nous nous sommes connus en quatrième, c’était le nouveau de la classe et j’ai immédiatement flashé sur lui. J’ai tout fait pour qu’il me remarque, mais ça n’a pas marché. Nous nous sommes perdus de vue pendant quelques années. Et puis un jour, sur un quai de gare, j’ai aperçu un garçon que j’ai trouvé très mignon. Malgré la foule, nos regards se sont croisés et nous nous sommes reconnus. J’apprécie sa gentillesse, son humour et son courage de partager ma vie. Il doit supporter mes absences, mon stress, il lui faut beaucoup de sérénité pour m’épauler le mieux possible !"a–t-elle expliqué. A n’en pas douter Lucie Lucas est une vraie wonder maman.





Merci d'être toutes les semaines un peu plus nombreux à nous suivre ❤️ #Clem #tf1 @agustingaliana Une publication partagée par Lucie Lucas (@lucie_lucas_comedienne) le 17 Janv. 2017 à 8h04 PST