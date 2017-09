Lucie Lucas pose pour un grand magazine

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, MyTF1 vous annonçait l'arrivée officielle de la saison 8 de Clem sur TF1. Et depuis le 5 juin dernier, Agustin Galiana, Lucie Lucas, Victoria Abril ou encore Lea Lopez et Philippe Lellouche ont repris le chemin des tournages, et n'hésitent pas à dévoiler quelques informations croustillantes sur les coulisses de la série. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle saison promet de beaux rebondissements. On retrouvera bien entendu, le personnage de Clem, incarné par Lucie Lucas depuis 2010. Entre deux tournages, la jeune femme profite de son temps libre pour se confier dans les médias. Ainsi, elle a donné une longue interview au magazine Galmour et a pris la pose devant l'objectif. C’est sur compte Instagram que l’actrice dévoilé la photo. En légende, elle a écrit : "Mais ! Qui est ce ? #madamefigaro #mauboussin @thomasdumontvip #vegealementprovence". Le cliché a suscité de vives réactions sur la toile : "Trop belle lucie", "tellement jolie", "J'adore la personne que tu es, c'est vraiment beau de lire tout ça de toi", peut-on lire dans les commentaires.

Si Lucie Lucas aime être sous les deux des projecteurs, elle est aussi totalement épanouie dans sa vie privée. Mariée et mère de deux enfants, elle jongle entre ses différentes activités. Dans une longue interview accordée à Nous Deux, elle est revenue sur les difficultés qu’elle peut ressentir à gérer sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle a notamment déclaré : "Je suis privilégiée, même s’il est difficile de préserver mon intimité. Mes filles ont du mal à comprendre qu’elles doivent parfois partager leur maman avec d’autres. Mais avec un peu d’organisation, j’arrive à mener une vie presque normale".





Mais ! Qui est ce ? 😉#madamefigaro #mauboussin @thomasdumontvip #vegetalementprovence Une publication partagée par Lucie Lucas (@lucie_lucas_comedienne) le 9 Sept. 2017 à 4h58 PDT