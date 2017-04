Lucie Lucas, très proche d’une actrice française

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

C’est grâce à la série "Clem", diffusée pour la première fois en 2010 sur TF1 et signée Joyce Buñuel, que Lucie Lucas s’est fait connaître du grand public. D’ailleurs, à l’occasion de ses 31 ans, MyTF1 revenait sur les 5 moments marquants de l’actrice dans la série. Mais aujourd’hui, c’est indéniable, Lucie Lucas a réussi à se faire une place, et côtoie les plus grands noms du cinéma français, et pour preuve. Celle qui incarne la fille de Victoria Abril à l’écran a dévoilé une adorable photo sur la Toile en compagnie d’une grande comédienne, de quoi susciter de l’intérêt auprès de ses abonnés.



Et si le visage de l’actrice qui prend la pause avec Lucie Lucas ne vous est pas méconnu, c’est plutôt normal, puisqu’il s’agit de Cristiana Reali, que vous avez notamment retrouvé dans les films "Camping 3" ou encore "Qui c’est les plus forts ?". Les deux comédiennes ont donc immortalisé leur soirée à La Sorbonne pour le concours d'éloquence 2017, avec un selfie posté sur Instagram. Les nombreux fans de Clem ont plus qu’apprécié ce cliché, puisque ce dernier a récolté pas moins de 6000 "j’aime" et plusieurs commentaires affirmant qu’ils étaient contents de voir Lucie Lucas et Cristina Reali réunies sur une photo.









Super soirée à La Sorbonne pour le concours d'éloquence 2017. Drôle, émouvant et éloquent :). Très impressionnée par tant de talent à de si jeunes âges. Trop contente d'avoir partagé ça avec ma copine Cristiana Une publication partagée par Lucie Lucas (@lucie_lucas_comedienne) le 6 Avril 2017 à 3h38 PDT

Découvrez sans plus attendre "Les plus de Clem", juste ici