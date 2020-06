On se regarde la saison 3 de Clem ensemble ?! Clem | Écrit pour

Dès le lundi 1er avril Clem revient sur TF1 et MYTF1 pour une 3ème saison ! Et pour la 1ère fois, Clem t'invite à regarder les épisodes avec elle ! Sur Connect, elle te livrera ses impressions à chaud et interagira avec toi. Tu auras également accès à de nombreux contenus inédits... Tout un programme !

Je reviens sur TF1 !

Dès le lundi 1er avril à 20h50, je fais mon grand retour sur TF1 dans une 3ème saison pleine de rebondissements...

... Et sur MYTF1 !!

Que tu utilises ton ordinateur, ton smartphone ou ta tablette, tu vas pouvoir, dès 20h50 te rendre sur MYTF1 Connect (via l'appli MYTF1 ou en cliquant ici : http://www.tf1.fr/live/) pour suivre avec moi les épisodes de cette nouvelle saison.

Grâce à Connect, tu vas pouvoir :

- Suivre Clem en direct (ce qui peut être pratique si tu n'as pas de télé :))

Je te donne donc rendez-vous pour les 3 soirées Clem : les lundis 1er, 8 et 15 avril 2013 à 20h50 sur TF1 et Connect :)



Clem. Tiens, je te mets une vidéo si tu veux en savoir plus sur Connect !