Rayane Bensetti blessé sur le tournage de Clem !

Pauvre Rayane ! Actuellement sur le tournage de la saison 7 de Clem, l'acteur qui incarne Dimitri dans la série à succès a eu un accident qui lui a provoqué de belles balafres sur le visage et une belle blessure à la lèvre. Mais rassurez-vous, tout ceci est uniquement pour les besoins du tournage de la fiction. Sans trop en dire, l'acteur s'est contenté de légender la vidéo de sa blessure d'un simple : "Les copains Dimitri à eu un petit problème dans la série ! Que c'est t'il passer ?#Dimitri #Clem #Surprise #DimiMalenpoint".

Rapidement, des centaines d’internautes ont commenté le cliché, préoccupés par l'état de Dimitri. "Qu'est-ce qu'il t'es arrivé ?" / "J'espère que tu vas bien quand même" / "Tu donnes vraiment de ta personne dans la série c'est beau", peut-on lire sur Instagram.

Un nouveau métier pour Dimitri ?

Dans la saison 7 de Clem, la vie de Dimitri va-t-elle prendre un nouveau tournant ? Il y a quelques semaines, Philippe Lellouche alias Xavier a dévoilé une photo inédite sur le tournage de votre série préférée. Sur cette dernière, on aperçoit Dimitri sur sa moto, dans une tenue différente de celles qu'il a l'habitude de porter au quotidien dans la fiction. Armé de son casque noir et son k-way orange, l'acteur s'est transformé en ce qui ressemble être un livreur de pizza... Premier job étudiant et coquards à gogo, l'avenir s'annonce très rock'nroll pour Dimitri...

