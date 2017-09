Rayane Bensetti raconte sa plus grosse bêtise quand il était enfant

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Si vous pensiez tout savoir et tout connaître de votre acteur préféré Rayane Bensetti, préparez-vous à revoir votre copie et/ ou à être sacrément surpris. L’acteur qui interprète le rôle de Dimitri Ferran dans la série Clem n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Dans une récente interview accordée au journal Suisse Le Matin ; le jeune homme a répondu à une interview composée de quelques questions indiscrètes sur son enfance et son adolescence. Il en a profité pour se confié sur la plus grosse bêtise qu’il ait fait lorsqu’il était enfant et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est sacrément fait enguirlander par son père sur le sujet.

D’après les premières confidences de Rayane Bensetti sur son enfance, on comprend vite que le jeune homme n’était pas aussi sage que l’on aurait pu imaginer. "Perturbateur ", voilà comment l’acteur se qualifie lui-même lorsqu’il évoque ses souvenirs d’enfants. Un enfant qui a fait une bêtise pour laquelle son père l’a particulièrement enguirlandé. Il raconte la fois où il a volé dans un magasin : "Mon père m'a défoncé. Et j'insiste sur le défoncé. Un des meilleurs amis de mon papa travaillait dans un supermarché. Je les voyais très amis je me suis dit que je pouvais me servir de Smarties et autres chocolats. Arrivé à la maison, je lui ai dit : 'Regarde ce que j'ai pris ? Tu ne lui dis pas hein ?' Il m'a collé une baffe et m'a demandé de tout ramener en m'excusant. J'avais 8 ans et, depuis, je n'ai plus jamais volé". Alors dites-nous tout que pensez-vous de cette confession ?

Revivez en vidéo, l'un des moments forts de son personnage