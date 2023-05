Un nouveau rôle dans Clem pour Hicham ?

Le meilleur ami de Clem et Alyzée a un projet complètement inattendu qui devrait vous plaire...

Hicham, c'est le meilleur ami de Clem et Alyzée. Drôle, sympa et toujours de bonne humeur, le jeune homme ne cesse de se réinventer à chaque saison pour vous offrir des tranches de rire. Dans la saison actuelle de Clem diffusée tous les lundis soirs à 20h55 sur TF1, Hicham est au chevet de ses deux meilleures amies qui traversent des périodes difficiles. D'un côté, la chérie d'Adrian, qui vient d'accoucher de Pablo, n'arrive pas à trouver sa place de maman, contrairement à son chéri, qui lui, s'octroie du temps en compagnie de son bébé. "Je suis une maman en carton", avoue-t-elle, désarmée et sans énergie. Clem, quant à elle, s'est séparée de Jérôme. Elle décide de faire un retour aux sources en s'installant chez son meilleur ami...

Hicham, une nounou pas comme les autres

Désormais, la nounou, c'est lui ! Au chevet de Clem, Hicham s'est transformé en super nanny pour Vava, Emma et Pablo à temps plein ! Un rôle que le comédien adore endosser. "Bon, ça fait 5 ans que je me prépare pour le reboot d'#UneNounouDenfer (#TheNanny) _ Miss Fein n'a qu'à bien se tenir ...🏽️", a-t-il légendé en-dessous d'un cliché sur lequel on le voit faire un câlin à "Vava". Meilleur ami, confident et bientôt nourrice agréée ? Le futur d'Hicham s'annonce donc très paternel. Prochaine étape pour lui ? Fonder sa propre famille afin de pouponner à son tour. Depuis le temps qu'il en rêve...





