Victoria Abril annonce son départ : ses partenaires de la série lui adressent de tendres messages

"Maintenant c'est officiel : il n'y aura pas de nouvelle saison pour Caroline dans Clem. Malheureusement mon personnage disparaît de la série, quelle tristesse de quitter ma Caro, ma Clem, et cette bande d'adorables fous qu'est la famille Boissier". Voilà les quelques mots de Victoria Abril alias Caroline Boissier postés sur les réseaux sociaux. La comédienne espagnole a ainsi annoncé (d'un commun accord avec TF1) son départ de la série dès la neuvième saison après huit années de bons et loyaux services. En cause, les difficultés de la production à renouveler les intrigues autour de son personnage : "Rassurez-vous, les relations sont au beau fixe avec la chaine". Un départ qui bouleverse pourtant les fans mais aussi et surtout ses partenaires dans la série…

Depuis l'annonce du départ de Victoria Abril, les autres comédiens phares du programme ont exprimé leur peine sur la toile. Agustin Galiana, alias Adrian Moron, a souhaité lui adresser quelques mots : "Au revoir mama, a-t-il écrit dans un message accompagné d'une photo de leur duo. Vraiment triste que Caro ne soit pas dans la saison 9 de Clem. Merci pour toit ce que tu m'a appris et pour les moments qu'on a passés ensemble."

Même son de cloche du côté de l'héroïne incarnée par Lucie Lucas qui n'a pas caché être sous le choc après cette annonce : "Tu vas tant me manquer, difficile d'imaginer la série sans toi, a également commenté celle qui joue le rôle de Clémentine Boissier. Tu es une immense actrice, tu m'as appris tellement de choses. Merci pour tout !"









