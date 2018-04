Alyzée et sa mère se réconcilient (S08E07)

Adrian l’a bien compris, Alyzée ne souhaite pas de deuxième enfant. Pour cause, la jeune femme a été marquée par sa relation d’antan avec sa mère. Même si son projet de bébé est important aux yeux d’Adrian, le plus important pour lui est la santé de sa femme. Alors, le jeune homme décide d’organiser une sortie ensemble avec sa mère, l’occasion pour les deux femmes de se rapprocher. Le jour J, la mère d’Alyzée profite qu’elle soit seule pour faire le premier pas et lui ouvrir son cœur. Un moment touchant qui ne laisse la jeune maman indifférente.