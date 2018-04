Aurélien et Hicham se disent « Oui » ! (S08E10)

C’est un des moments forts de la saison 8 de Clem : le mariage d’Aurélien et Hicham. Au tout premier épisode, Hicham présentait son petit ami à Clem et Alyzée et qui s’avèrera être plus tard, son époux. La demande de mariage ? C’est dans leur bar qu’Aurélien avait fait cette merveilleuse proposition sous les yeux ébahis de Clem et son amie et des applaudissements approbateurs des clients. Au rendez-vous, toute la famille de Clem et ses amis sont venus féliciter les jeunes mariés et même la mère d’Aurélien qui était au départ réfractaire à leur engagement ! Sous les pétales de roses, leur bonheur est partagé et les sourires sont sur toutes les lèvres. Toutefois, celui de Caro ne tiendra pas longtemps puisque sa distance avec Xavier est le fruit de toutes ses préoccupations… Extrait de l’épisode 10 de la saison 8 de Clem.