C’est fini entre Ben et Salomé (S08E09)

Avec les projets d’avenir divergents du couple, Ben et Salomé doivent faire un choix. En effet, entre rester en France pour passer son baccalauréat et partir en voyage humanitaire, Salomé a finalement décidé de rester pour ensuite faire des études de médecine ou d’architecte. Mais de son côté, Ben veut partir, et surtout il ne se voit pas attendre les années d’études de Salomé. Le jeune homme envisage alors la relation à distance. Mais Salomé n’a pas confiance en cette option. Alors pour Ben, il n’y a plus de solution, la séparation est inévitable en espérant qu’ils se recroiseront un jour… Extrait de l’épisode 9 de la saison 8 de Clem.