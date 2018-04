Caro s’éclate en boîte de nuit quand soudain…(S08E09)

Pour l’anniversaire de Christophe, Caro et lui sortent en boîte de nuit. Les deux amis s’amusent comme des petits fous, entre fous rires et danses déjantées. Toutefois, elle ne peut s’empêcher de penser à Xavier qui lui a récemment posé un ultimatum : soit elle le rejoint à Montréal soit ils ne se reverront plus. Alors, pour le rendre jaloux, elle lui envoie un selfie d’elle et Christophe, plus proches que jamais. Soudain, un homme convainc Caro de danser avec lui attirant ainsi les foudres de Christophe qui se jette sur lui. Cet incident met alors fin à la soirée. Au moment de se quitter, Christophe profite pour embrasser Caro la laissant ainsi dans une totale incompréhension. Extrait de l’épisode 9 de la saison 8 de Clem.