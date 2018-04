Caro et Xavier quittent la France pour Montréal (S08E10)

Un nouveau départ pour Xavier et Caro ? Cela y ressemble ! Puisque les deux tourtereaux s’en vont au Canada afin de vivre pleinement leur amour. Toutefois, pour arriver à cette décision, le couple a dû faire des efforts pour maintenir leurs sentiments, ce qui n’a pas été tâche facile. En effet, en arrivant de leurs vacances idylliques à Montréal, Xavier avait posé un ultimatum à Caro : soit elle le rejoignait au Canada soit elle restait en France. Devant ce dilemme ultime, Caro refusa catégoriquement devant la fermeté de Xavier et préféra rester en France espérant tout de même qu’il change d’avis. Entre doutes, jalousies et fierté, Xavier et Caro ont n’en vue de toutes les couleurs. Mais le principal, c’est que ce couple emblématique s’est finalement retrouvé faisant ainsi leur bonheur et celui de leur famille. Extrait de l’épisode 10 de la saison 8 de Clem.