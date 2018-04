CHOC - Aurélien demande Icham en mariage ! (S08E09)

Clem n’a pas le moral...Toutefois, un évènement va embéllir sa soirée. En effet, Son responsable n’a pas choisi son projet et a plutôt sélectionné celui de Baptiste. Afin de lui changer les idées, elle décide de l’inviter boire un verre dans le café d’Icham. Un peu plus tard, il se joint à elles. Au même instant, Aurélien attire l’attention des clients et annonce devant tous sa demande en mariage à Icham, qui se trouve alors tout ému et surpris. Bien évidemment, c’est un grand oui ! Extrait de l’épisode 9 de la saison 8 de Clem.