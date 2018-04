Christophe déclare sa flamme à Caro (S08E09)

Après plusieurs tentatives ratées, Christophe décide de passer à l'étape supérieure en avouant ses sentiments à Caro. Au cours d’une danse, le jeune homme lui confesse qu’il l’aime. Caro ne saisissant pas l'importance de ses parôles s’empresse de lui répondre « Moi aussi je t’aime bien partenaire, t’es beau, intelligent, plein de talents ». Mais pour lui, ses sentiments sont plus forts que ce qu’elle pense. Devant son sérieux, Caro finit par réaliser et lui dit qu’elle pourrait être sa mère et surtout « qu’on ne couche pas avec sa mère ». Devant ses propos, Christophe est blessé et préfère quitter la soirée. Extrait de l’épisode 9 de la saison 8 de Clem.