Clem - Bienvenue à Valentin !

Clem a la grande joie de vous annoncer la naissance de Valentin. Le bébé et la maman se portent bien, le papa est ravi et les grands parents en totale admiration devant ce petit bout de chou. L’autre bonne nouvelle, c’est que la vie va reprendre son cours normal ! Enfin ça, c’est ce que pense Clem du haut de ses seize ans. Caro, elle, sait que les choses sérieuses commencent maintenant : nuits blanches, bac français à réviser, copines, nounou à trouver, Julien… Et cerise sur le gâteau, Caro et JP ne se sont pas réconciliés au dessus du berceau !