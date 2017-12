Clem - Clem

Clem a 16 ans, une petite sœur Salomé de 9 ans, une meilleure amie, Alyzée, et un copain, Julien. Et ce qu’elle découvre au retour des grandes vacances, un bébé en route dans son ventre. A 16 ans, c’est une tuile. Mais après tout, ça peut se régler discrètement grâce au planning familial sans que ses parents, Caro et Jean-Paul ne l’apprennent. Mais ce que Clem ne sait pas, c’est qu’elle est enceinte de plus de quatorze semaines et qu’elle devra garder le bébé. Elle n’a plus le choix : il faut donc le dire à ses parents. Et si être compréhensifs et aimants est une chose… rester cools lorsqu’on apprend que sa fille ado va être maman en est une autre ! Si Caro et Jean-Paul vont essayer de gérer au mieux, ils vont avoir bien du mal à sauver l’harmonie familiale. Décidée à recommencer à travailler après neuf ans passés à la maison, Caro cherche à sauvegarder son choix… sans cesser d’être mère. Jean-Paul, prof d’EPS dans le même lycée que sa fille, est confronté aux regards de ses collègues, à celui des élèves sur sa fille, au jugement impitoyable d’une prof de français acariâtre… et au fait de passer directement de jeune papa… à très jeune grand-père ! Entre mauvaise foi, malentendus, rires et larmes, Clem et sa famille vont apprendre à gérer cette situation délicate, au plus près de la réalité, de l’émotion et du ton juste. Car si devenir maman à seize ans est une aventure difficile, faire face à la tourmente tout en ne cessant jamais d’être une famille n’est pas facile