Si l'histoire entre Clem et Baptiste semble définitivement compromise, il y en a un qui reste en embuscade. Il la connait depuis longtemps. Il semble ne pas être indifférent. Fred, le kiné. Et si c'était le bon ? Après son altercation avec son professeur de français, Valentin risque l'exclusion. Clem est bien décidée à ne plus lâcher son fils d'une semelle. Mais Valentin est toujours sous la coupe de Tony...