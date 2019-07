Clem - ¡ Hola Papà ! (Partie 1)

Une nouvelle personne débarque dans la vie de Caro : José, son père. Un père, auquel elle ne parlait plus depuis de nombreuses années, après avoir été forcée d’abandonner son bébé, Adrian. Mais pour l’amour de ses filles, Caro va devoir composer avec ses douloureux souvenirs. Douleur aussi pour Alyzée qui n’arrive pas à s’occuper de son bébé, quand Adrian n’est pas là. Culpabilité et larmes se mêlent dans la vie de la jeune mère. Du côté des plus jeunes, Salomé vit le parfait amour avec Ben, un copain de Dimi. Mais elle ne sait pas que cet amour risque d'être très éphémère.