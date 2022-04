Clem - Marie-France rend service aux personnes constipées !

Cette fois, c’est à Clem qu’il faut venir en aide. Mais alors que chaque membre de la tribu doit faire face à ses propres problèmes, c’est Jérôme qui vient à son secours. Avec Val et Emma aux petits soins, ils redeviennent tous les quatre la famille heureuse qu’ils ont un jour été… Entre Matthieu et Jérôme, passion et raison, quel sera le choix de Clem ?