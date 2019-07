Clem - Ma belle-mère s'appelle Clem (Partie 2)

Pour Clem, rien ne va plus. Elle découvre que sa "belle-fille" cache un terrible secret. Et en essayant de l’aider, la jeune femme risque de perdre l’homme qu’elle aime. Rien ne s’arrange non plus pour Caro et son protégé. Giroin, l’ancien patron de Christophe, a fait en sorte que le garçon ne retrouve de travail nul part. Fidèle à son caractère, Caro n’a pas l’intention de se laisser faire. Alors que Caro et Clem se battent, personne ne devine ce que Salomé prépare en toute discrétion...