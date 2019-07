Voyant que Caro dépérit à l’hôpital, Inès prend la décision de l’enlever et de la ramener à la maison. Clem, Salomé et Adrian sont persuadés que leur mère n’ira mieux qu’entourée des siens. Tandis que Xavier doit maintenant faire face à une grève, que Salomé est victime d'une mauvaise fréquentation et que Clem ne sait pas comment gérer sa nouvelle relation amoureuse, ils vont s’unir et se battre pour l’amour de Caro.