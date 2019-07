Les couples sont en crise. Jérôme ne supporte pas la décision de Clem de se séparer. Poussé par Max, le jeune homme va le lui faire payer en touchant à ce qu’elle a de plus cher. De son côté, entre passion et raison, Marie-France se perd dans l'infidélité... au fur et à mesure que Michel se rapproche de la vérité. Une seule lueur d’espoir pour tous : Caro et ses précieux conseils.