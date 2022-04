Clem - Opération infiltration pour Clem, Marie-France et Nathalie !

Clem et Jérôme se divisent au sujet d’Emma : la guerre est déclarée ! Tandis que Clem compte sur l’aide de la tribu, Emma, de plus en plus manipulée par ses copines, ne va pas lui faciliter la tâche. De son côté, Valentin résiste au harcèlement dont il est victime. Mais ne risque-t-il pas de tout perdre ? Rien ne va plus non plus pour Adrian et Amélie qui doivent eux faire face aux menaces d’un maître-chanteur.