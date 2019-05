Clem : Tous les personnages vont perdre leurs repères

On avait laissé Clem heureuse et épanouie. On la retrouve six ans plus tard, sur un lit d'hôpital, se réveillant difficilement d'un coma. Et forcément, en six ans, les choses ont beaucoup changé. Ses enfants tout d’abord. Valentin était un enfant. Il est devenu un adolescent... mais un adolescent compliqué. Quant à Emma, elle ne se souvient plus de sa maman. Une histoire à réécrire, des liens à récréer et l’ombre de cet accident qui n’en est peut-être pas un…. Clem, le Reboot commence lundi 13 mai à 21 heures sur TF1