Rien ne va plus entre Caro et Xavier. Adrian qui ignore tout, pousse son père à venir habiter à Cheynouville. Ce qui aggrave encore plus la situation. Salomé, elle, part en lutte contre un projet immobilier qui menace de détruire le petit centre de Cheynouville. Elle emmène avec elles tous ses proches, dont Caro et Xavier qui voient là une occasion de se rapprocher. Cela suffira-t-il ?