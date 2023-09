Clem - S01 E04 - C'est la rentrée !

En savoir plus sur Elsa Esnoult

Pour Clem, cette rentrée, ça rigole pas : c’est objectif bac ! Avec en plus option « Maman trop tôt » ! Et comme si jongler entre les révisions et les biberons ne suffisait pas, voilà qu’arrive au bahut le mec le plus craquant qu’elle ait jamais vu : Mathieu, 20 ans, beau ténébreux au passé tourmenté. Ce qui stresse Jean Paul et Caro qui surveillent leur fille comme le lait sur le feu : un petit-fils, ça leur suffit. La famille affiche complet pour les dix ans à venir !