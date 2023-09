Clem - S04 E04 - Rendez-moi ma fille

C’est le choc lorsque Clem est arrêtée à son école d’esthétique et accusée de complicité de trafic de stupéfiants ! Bien qu’elle crie son innocence, la machine policière et judiciaire s’emballe et la conduit en détention préventive. Séparée de Valentin, de ses amis, de sa famille, elle perd pied. Il faut alors tout l’amour et la force de Caro et Jipé pour tenter de la sortir de prison. Pour la première fois, Julien et Jérôme s’allient pour soutenir Clem et s’occuper de Valentin…