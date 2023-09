Clem - S04 E05 - Ma femme, sa soeur et moi

Après plus de cinq ans sans avoir vu Inès, sa sœur cadette, casse pied irresponsable, Caro la voit débarquer très enceinte ! Si Inès exaspère Jipé et Caro, Salomé la trouve « trop sympa » et en fait sa confidente. Mais qu’attend réellement Inès de Caro et Jipé ? Virée par la patronne de son institut de beauté suite à ses démêlées avec la justice, Clem se retrouve dans l’impossibilité de passer son examen d’esthéticienne. Mais les épreuves l’ont rendue plus mature, elle refuse cette injustice et va se battre…