Clem - S04 E03 - Quand maman dérape

Alors que Caro qui a repris la boutique cache à Jipé ses difficultés financières le seul réconfort qu’elle trouve est dans l’alcool. Mais bientôt Caro ne maîtrise plus rien, ni sa consommation, ni ses mensonges… Au point de mettre en danger l’équilibre familial et même Valentin !… Clem qui a toujours soutenu sa mère se sent trahie et personne ne sait si l’esprit de Noël aux chênes, chez les Brimont, suffira à réconcilier les Boissier…