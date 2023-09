Clem - S04 E01 - N'aie pas peur petite soeur

Quand Caro et Jipé découvrent que Salomé est victime de harcèlement au collège, ils pensent pouvoir régler rapidement le problème. Pourtant le fait que Jipé soit prof et Michel proviseur n’arrange pas les choses bien au contraire… et c’est sans parler des initiatives de Caro aussi volcanique que protectrice ! Si Clem se démène pour elle aussi aider sa petite soeur, elle doit défendre son histoire avec Jérôme très perturbé par le retour de son ex. Et question ex, avec Julien, Clem sait à quoi s’en tenir !…