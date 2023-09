Clem - S04 E02 - Allez maman t'es la meilleure !

Lorsque le patron de Caro se volatilise avec la caisse, elle se retrouve sans emploi et sans indemnités, soupçonnée d’être complice d’une faillite frauduleuse ! Sans revenu mais toujours pleine de ressources, Caro va se battre pour reconstruire sa vie professionnelle… L’arrivée de Julien à la coloc provoque non seulement des tensions entre Clem et Jérôme, mais aussi des nuits blanches pour tout le monde car Valentin ne dort plus ! Hicham et Alyzée leur posent un ultimatum car la coloc est au bord de l’implosion !…