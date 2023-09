Clem - S05 E01 - Quand maman dit stop !

Si Caro se doute que son couple bat de l’aile, elle est loin d’imaginer que Jipé la trompe une nouvelle fois ! Et lorsqu’elle le découvre, son sang ne fait qu’un tour. C’est la trahison de trop. Et pour la première fois de sa vie Caro envisage sérieusement de divorcer… Mais comment le dire à ses filles qui adorent leur père ? D’autant que Clem et Jérôme annoncent qu’ils vont se marier et que Caro ne veut en rien ternir leur bonheur… Un bonheur rendu déjà fragile par la jalousie de Julien et l’accueil réservé à Clem par les parents de Jérôme…