Clem - S05 E02 - Comment lui dire adieu ?

Fraichement divorcée, Caro ne s’attendait pas à rencontrer Xavier si rapidement. Ce père divorcé est entré dans sa vie sans qu’elle s’en rende vraiment compte et maintenant elle hésite à se lancer dans une nouvelle histoire d’amour. A t-elle seulement le droit d’être heureuse alors que Clem, Valentin et les Brimont affrontent l’impensable : la disparition de Julien, la veille d’un Noël aux Chênes. Dévastée, Clem perd pied et cherche à oublier sa douleur en s’éloignant d’Alyzée et Hicham… et de Jérôme.