Clem - S05 E03 - Jamais sans mes filles !

C’est avec la conviction qu’il faut savoir saisir le bonheur quand il passe que Caro s’installe dans une nouvelle maison, avec Xavier et ses deux enfants, Anoushka, 7 ans, et Dimitri, 16 ans, et Salomé. Mais une ombre pèse sur la toute nouvelle famille recomposée de Caro : l’absence de Clem qui lui manque terriblement. Brisée par la mort de Julien, Clem a fui tous ceux qu’elle aime pour aller vivre dans un foyer d’accueil à la campagne et tenter de se reconstruire avec Valentin… Caro va devoir se battre pour convaincre Clem de revenir, de ne pas laisser partir Jérôme, tout en essayant de faire accepter à Salomé, en pleine crise d’ado, son nouveau compagnon et ses enfants…