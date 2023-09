Clem - S05 E04 - C'est pas gagné !

Après quelques mois de « réglages » tout n’est plus qu’harmonie pour Caro, Xavier et leur nouvelle famille. Pourtant, la réaction de Xavier lorsqu’il découvre que son ainé, Dimitri a un copain, laisse augurer qu’il n’est pas aussi cool qu’il en a l’air. Et Caro, qui prend la défense de Dimitri, réalise très vite que l’intolérance de Xavier ne lui plait pas du tout… Et si elle était allée trop vite pour partager sa vie avec lui ? Si elle s’était trompée sur l’homme qu’elle aime? A la recherche d’un nouveau job, Clem est obligée de cacher sa grossesse pour être engagée dans un institut low cost alors que Jérôme, surdiplômé, ne trouve aucun emploi. Futur marié, futur papa, Jérôme ne se sent pas à la hauteur…