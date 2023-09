Clem - S05 E05 - Ca y est je marie ma fille !

Le compte à rebours est lancé: dans une semaine, Clem et Jérôme se marient ! Entre Caro qui se sent sur la touche, Marie France qui aurait adoré organiser elle même le mariage de la maman de son petit prince, et Jérôme qui révèle à Clem le terrible secret de famille qui a meurtri son enfance, les derniers jours sont très agités jusqu’au clash magistral entre Clem et ses futurs beaux-parents ! Dans la tourmente, Caro et Marie France s’allient pours sauver le plus beau jour de la vie de Clem…