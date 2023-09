Clem - S06 E02 - Les risques du métier

En savoir plus sur Agustin Galiana

L’arrivée d’Adrian a un peu éclipsé Salomé au sein de la famille. Sauf que l’adolescente est amoureuse, et pas de n’importe qui puisqu’il s’agit de son professeur principal ! A 26 ans, Simon est craquant et reste de glace, jusqu’à ce qu’il devienne de moins en moins insensible au charme de son élève. Caro décide d’enquêter sur l’identité de l’amoureux de Salomé. Du côté de Clem et Jérôme, la jeune maman rêve de retravailler. En attendant, elle fait des tutos beauté avec Hicham. Quant à Jérôme, épuisé par les nuits blanches d’Emma et le rythme de son boulot, les tensions ne cessent de grandir entre lui et Xavier…