Clem - S06 E03 - Comment ne pas douter ?

En savoir plus sur Agustin Galiana

Clem et Jérôme emmènent Emma pour la seconde fois aux urgences car son coude s’est encore déboité. Totalement à leur insu, un médecin fait un signalement pour soupçon de maltraitance. Jérôme au chômage et Clem fatiguée par son nouveau job, ils doivent affronter une assistante sociale intrusive. Et quand elle fait remonter à la surface le passif d’enfant maltraité de Jérôme, le couple est au bord de l’implosion. Caro profite de Noël, organisé aux Chênes par Marie-France, pour aider le jeune couple. Quant à Adrian, installé maintenant à la coloc, il ne tarde pas à débuter une relation avec Alyzée. Cependant, il devient soudainement de plus en plus distant avec elle…