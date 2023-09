Clem - S06 E04 - ! Matame !

En savoir plus sur Agustin Galiana

Entre Adrian et Alyzée tout est fini, malgré l’incompréhension de la jolie et jeune avocate. Caro tente bien de raisonner son fils mais rien n’y fait. En fait, Adrian est malade et ce qu’il va demander à sa mère dépasse l’entendement… Nouveau coup de tonnerre pour toute la famille. De leur côté, Clem et Jérôme décident de tout quitter pour s’installer à la campagne : un retour aux sources pour Jérôme, une nouvelle vie pour Clem. Quant à Caro, alors qu’elle se remet tout juste de son combat auprès d’Adrian, Xavier la demande en mariage car pour lui, il n’y a plus de temps à perdre, il faut officialiser leur bonheur.