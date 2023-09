Clem - S06 E05 - Une femme de trop

En savoir plus sur Agustin Galiana

Caro et Xavier s’apprêtent à se marier mais c’était sans compter sur le retour en France de Nathalie, la maman de Dimitri et Anouchka. Pour Caro, cette femme de dix ans de moins qu’elle, est clairement une rivale et il n’est pas question qu’elle s’approche de Xavier. Sauf qu’aussi bien Dimitri que sa petite soeur sont ravis de retrouver leur mère. De là à ce qu’ils imaginent que leurs parents puissent reformer un couple, il n’y a qu’un pas, surtout pour Anouchka… En pleins préparatifs du mariage, Caro apprend que Nathalie n’a pas encore signé les papiers du divorce. Elle voit rouge et s’exile chez Marie-France avec Salomé. Cela crée une belle occasion à Nathalie pour profiter de la situation…