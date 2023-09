Clem - S07 E03 - Nous nous sommes tant aimés (Partie 1)

Rien ne va plus entre Clem et Jérôme. Le jeune homme se rapproche de plus en plus d’Alice, son ex, et Clem sent qu’elle perd l’envie de se battre pour son couple. Petit à petit, colère et ressentiments submergent le couple. Pour Caro, c’est le début d’une nouvelle aventure : elle fait un stage chez un traiteur et intègre la brigade du Chef Alex Giroin, un « ami » de Marie-France. C’est ainsi qu’elle va découvrir la véritable relation qui lie Marie-France à Alex.