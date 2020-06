Clem - S09 E01 - Du fait de ton absence : premières minutes

Clem se réveille après un coma de 6 ans et elle découvre un monde qui a changé : Son fils Valentin (15 ans) est devenu un adolescent qui a du grandir sans ses parents, sa fille Emma (9 ans), n’a aucun souvenir de sa maman. Quant à sa mère, elle n'est pas à son chevet... Que s’est-il passé ? La jeune femme sent rapidement qu’on ne lui dit pas tout…Bien décidée à reprendre le cours de sa vie, Clem va devoir se battre pour retrouver un lien avec ses enfants, tout en découvrant à quel point son retour est lourd de conséquences pour son entourage. Les vies d’Adrian, Salomé, Alyzée, Marie France et Michel ne seront plus jamais les mêmes. Bonus de Clem.